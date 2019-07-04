Başkale'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Van
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:24 Kaynak: AA
'ın Başkale
ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 14 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Albayrak ve Atlılar Mahallesi yakınlarında ilerleyen grubu durdurdu.
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uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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