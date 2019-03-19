Son Dakika Haberleri: Başkale'de 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Başkale'de 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Başkale'de 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.


İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, İran sınırındaki devriye görevi sırasında, Sarısu mevkisinde yaya grubu durdurdu.


Kontrollerde 15 Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.


İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenlere yiyecek ve içecek ikram edildi.


Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:19 Kaynak: AA

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