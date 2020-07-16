Başkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Başkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Başkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Van'ın Başkale ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Başkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

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VAN - Van'ın Başkale ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Başkale'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle akşam saatlerinde başlayan ve saat 00.30'da salanın okunmasıyla son bulan program; Başkale Belediye Başkan Vekili ve İlçe Kaymakamı Asım Solak, Cumhuriyet Savcısı Nurullah Kırbıyık, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Kocatürk, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardında konuşan Kaymakam Asım Solak, tüm Başkale halkını demokrasiye sahip çıkmaya davet etti.

Konuşmaların ardından Temmuz 2016 yılında yapılan darbe girişiminin slayt gösterisiyle devam eden programda, gece geç saatlere kadar süren demokrasi nöbeti, duaların edilmesinin ardından ve salanın okunmasıyla son buldu.

Başkale, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 08:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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