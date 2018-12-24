Son Dakika Haberleri: Başkale'de 16 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Başkale'de 16 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

51 dakika önce

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 16 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Başkale'de 16 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 16 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Çaldıran Mahallesi'nde yapılan aramalarda; A.D. ile S.A. isimli şahıslara ait olduğu tespit edilen 16 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili A.D. ile S.A. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:58 Kaynak: İHA

Van, Jandarma, Başkale, 3. Sayfa
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