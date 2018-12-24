Başkale'de 16 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
51 dakika önce
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 16 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van
'ın Başkale
ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 16 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Başkale İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerince ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Çaldıran
Mahallesi'nde yapılan aramalarda; A.D. ile S.A. isimli şahıslara ait olduğu tespit edilen 16 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili A.D. ile S.A. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:58 Kaynak: İHA
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