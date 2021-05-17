Başkale'de 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı - Son Dakika

Başkale'de 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. İlçede, Emniyet Müdürlüğü Van KOM Şube Müdürlüğü ve Başkale KOM Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı malzemelerin satışının ve sevkiyatının önüne geçebilmek amacıyla operasyon düzenledi. Güvendik mahallesinde şüpheli Y.K.'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, kömürlük olarak kullanılan kısımda gizlenmiş vaziyette 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Şüpheli Y.K. gözaltına alındı.

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