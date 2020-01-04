Başkale'de 2 çuval içerisinde 77 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkale'de 2 çuval içerisinde 77 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Başkale'de 2 çuval içerisinde 77 kilo eroin ele geçirildi

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde Narkotik Madde Arama Köpeği Lina'nın da katıldığı operasyonda hafif ticari kamyonette 77 kilo 473 gram eroin ele geçirildi.

Başkale'de 2 çuval içerisinde 77 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde Narkotik Madde Arama Köpeği Lina'nın da katıldığı operasyonda hafif ticari kamyonette 77 kilo 473 gram eroin ele geçirildi. Eroin paketlerinin üzerinde "Paris" yazısı ise dikkat çekti.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik çalışmalarının aralıksız devem ettiği belirtildi. Yapılan bu çalışmalar kapsamında 3 Ocak 2020 günü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkale Grup Amirliği görevlilerinizce; Hakkari-Van karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan hafif ticari kamyonette arama yapıldığı belirtilen açıklamada, "Narkotik Madde Arama Köpeği Lina ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın bagajında bulunan 3 adet çuval içerisinde 150 paket halinde toplam 77 kilo 473 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak araç sürücüsü E.Ö. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam etmektedir" denildi. - VAN

Narkotik, Başkale, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Narkotik köpeği tepki verdi, yolcunun ağzından eroin çıktı
Büyükçekmece'de otel odasında 2 kişi ölü bulundu Fare zehri içerek intihar eden adam, ardında bıraktığı mektupta eşini suçladı Husumetli aileler camide tekme tokat birbirlerine girdi

Son Dakika Haberleri
16:54 Süleymani için Bağdat'ta cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika Haber
16:54 Bulgaristan Başbakan Borisov, Türk Akım'ın açılışına katılacak - Son Dakika Haber
16:47 Son dakika: Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası İran, savaş anlamına gelen kırmızı bayrağı göndere çekti - Son Dakika Haber
16:44 Süleymani için Bağdat'ta cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika Haber
16:39 Veteriner kliniği çıkışı sahibinden kaçarak panoya saklanan ev kedisini itfaiye kurtardı - Son Dakika Haber
16:22 Son dakika: Irak Devlet Televizyonu, Kasım Süleymani'nin öldürülme anının görüntülerini paylaştı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 17:04:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkale'de 2 çuval içerisinde 77 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]