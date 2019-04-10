Başkale'de 2 Erkek Cesedi Bulundu
2 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinde 2 erkek cesedi bulundu.
Van
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:22 Kaynak: AA
'ın Başkale
ilçesinde 2 erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, İran
sınırındaki Kaşkol Mahallesi kırsalında devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 erkek cesedi buldu.
Olay yerinde yapılan incelemede yabancı uyruklulara ait olduğu belirlenen cesetler, Başkale Devlet Hastanesi
'ne götürüldü.
Cesetler, savcılık işlemlerinin ardından Van Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
İngiliz Banka Standard Chartered 1,1 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek
Son Dakika! Ankara'da 13 Köpeğin Zehirlenmesi Olayı ile İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı
Elektrik Faturaları Cep Yakıyor! Enerji Bedelinin İki Katı Kadar Ekstra Ücret Alınıyor
MHP'li Atlı'nın Başkanlığı Düşürülmüştü, Saadet Partisi Harekete Geçti: Başkanlığı Bize Verin