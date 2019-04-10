Son Dakika Haberleri: Başkale'de 2 Erkek Cesedi Bulundu

Başkale'de 2 Erkek Cesedi Bulundu

2 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde 2 erkek cesedi bulundu.

Başkale'de 2 Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde 2 erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi kırsalında devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 erkek cesedi buldu.

Olay yerinde yapılan incelemede yabancı uyruklulara ait olduğu belirlenen cesetler, Başkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Cesetler, savcılık işlemlerinin ardından Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:22 Kaynak: AA
İran, Van, Başkale, Güncel
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