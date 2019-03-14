Son Dakika Haberleri: Başkale'de 2 Metreyi Bulan Karla Mücadele

Başkale'de 2 Metreyi Bulan Karla Mücadele

2 saat önce

VAN'ın Başkale ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu ilçenin İran sınırındaki mahallelerinde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Başkale'de 2 Metreyi Bulan Karla Mücadele, System.String[]
VAN'ın Başkale ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu ilçenin İran sınırındaki mahallelerinde yol açma çalışmalarını sürdürüyor. 

Başkale ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kar ve tipi nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yolları Van Büyükşehir Belediyesi'nin Başkale karla mücadele ekipleri tarafından açılıyor. En yoğun çalışma ise Başkale'nin İran sınırındaki mahalle ve mezra yollarında yürütülüyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığı yol açma çalışması yürüten iş makinelerinin boyunu aştı. Tipi nedeniyle yer yer 2 metreyi bulan kar kütlelerinin bulunduğu Başkale'ye bağlı Esenyamaç, Sualtı ve Nenehatun mahallelerinin yolları da yoğun ve zorlu çalışma sonucu açıldı. 

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:24 Kaynak: DHA

İran, Van, Kar, Başkale, Güncel
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