Başkale'de 2 yerleşim yeri karantinaya alındı - Son Dakika

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Başkale'de 2 yerleşim yeri karantinaya alındı
6 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinde bir mahalle ve bir mezra karantinaya alındı.
Van'ın Başkale ilçesinde bir mahalle ve bir mezra karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle Başkale ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi ve Belliyurt mezrasının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, daha önce Çaldıran ilçesinde Han, Başkale ilçesinde Esenyamaç mahalleleri ile Çatak ilçesine Alacayer Mahallesi'ne bağlı Çemik ve Tellikaya mezralarının karantinaya alındığı anımsatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:54 Kaynak: AA
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