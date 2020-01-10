Başkale'de 20 kilo 500 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkale'de 20 kilo 500 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Başkale'de 20 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 20 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Başkale'de 20 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 20 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İran sınırında bulunan Böğrüpek Mahallesi'nden batı illerine uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri operasyon başlattı. Yavuzlar Mahallesi kırsalında şüpheli bir aracın yüksek hız yaptığını fark eden jandarma ekipleri, aracı hemen takibe aldı. Uyuşturucu kaçakçısı ya da kaçakçıları, jandarma ekiplerinden kaçarken araçta çuval içerisinde bulunan 20 kilo 500 gram eroini yol kenarına atarak gece karanlığından faydalanarak kaçtı. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - VAN

Jandarma, Başkale, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:46 Kaynak: İHA
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