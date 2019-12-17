Başkale'de 200 konut yapılacak - Son Dakika
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Başkale'de 200 konut yapılacak

6 saat önce

Başkale ilçesinde 100 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, 200 konut yapılacak.

Başkale'de 200 konut yapılacak, System.String[]

Başkale ilçesinde 100 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, 200 konut yapılacak.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesindeki 100 bin Sosyal Konut projesi kapsamında, ilçede 200 konut yapılacağını belirtti.

Solak, "140'ı 2+1, 60'ı ise 3+1 olmak üzere 200 konut yapılmasına karar verilmiştir. Başvurular Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ile İçişleri Bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Başkaleli vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.

Asım Solak, Başkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:54 Kaynak: AA
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