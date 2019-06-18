Son Dakika Haberleri: Başkale'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
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Başkale'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

13 dakika önce

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Başkale'de 21 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında, Albayrak ve Atlılar mahalleleri yakınlarında ilerleyen 2 grubu durdurdu.
Kontrollerde 15 Afganistan ve 6 Bangladeş uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:06 Kaynak: AA
Van, Başkale, Güncel
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