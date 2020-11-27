Başkale'de 24 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde 24 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Aşağı Çaldıran Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda Esenyamaç Mahallesi Dereboyu mezrasına operasyon düzenledi.

Belirlenen ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, yurda kaçak yollardan getirildiği tespit edilen 24 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Konuyla ilgili 7'si İran uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.