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Başkale'de 3 bin mermi ve 34 bin adet ilaç ele geçirildi - Son Dakika

Başkale'de 3 bin mermi ve 34 bin adet ilaç ele geçirildi

16.02.2022 11:49
Başkale'de 3 bin mermi ve 34 bin adet ilaç ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde durdurulan bir araçta 3 bin adet mermi ve 34 bin 452 adet ilaç ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde durdurulan bir araçta 3 bin adet mermi ve 34 bin 452 adet ilaç ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 14 Şubat 2022 günü saat 21.00 sıralarında Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Başkale KOM Takip Timi ve Aşağı Çaldıran Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile müşterek yürütülen operasyon sırasında Başkale ilçesinde bir aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Durdurulan araçta yapılan aramada 2 bin adet 7.65 mm çapında, bin adet 9 mm çapında olmak üzere toplam 3 bin adet tabanca mermisi ile birlikte 719 kutu içerisinde toplam 34 bin 452 adet çeşitli tıbbi tedavide kullanılan reçeteye tabi ilaç ele geçirilmiş olup, olay ile ilgili olarak araç içerisinde bulunan 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Başkale'de 3 bin mermi ve 34 bin adet ilaç ele geçirildi

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Tragger, Başkale, İlaç, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkale'de 3 bin mermi ve 34 bin adet ilaç ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkale'de 3 bin mermi ve 34 bin adet ilaç ele geçirildi - Son Dakika
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