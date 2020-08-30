Van'ın Başkale ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Kaymakamlık önünde sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen tören Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunumuyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, İlçe Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Bahtiyar Ekinci, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve kamu kurum müdürleri katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 13:03 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Başkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika