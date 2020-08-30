Başkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak , 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, İlçe Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Bahtiyar Ekinci , İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve kamu kurum müdürleri katıldı.

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur