Son Dakika Haberleri: Başkale'de 30 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Başkale'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Başkale'de 30 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 30 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Albayrak ve Atlılar Mahallesi yakınlarında 2 grubu durdurdu.
Kontrollerde, 30 Bangladeş uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:40 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



25 Türk nükleer fizikçi, dizi ile yeniden dünya gündemine oturan Çernobil'e gitti Düğün sabahı damadı öldüren kayınbirader konuştu: Onu şeytan olarak gördüm Kurbanlıkların kilo fiyatları belli oldu Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 10:55:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkale'de 30 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]