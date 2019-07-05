Başkale'de 30 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Van
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:40 Kaynak: AA
'ın Başkale
ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 30 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Albayrak ve Atlılar Mahallesi yakınlarında 2 grubu durdurdu.
Kontrollerde, 30 Bangladeş
uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
25 Türk nükleer fizikçi, dizi ile yeniden dünya gündemine oturan Çernobil'e gitti
Düğün sabahı damadı öldüren kayınbirader konuştu: Onu şeytan olarak gördüm
Kurbanlıkların kilo fiyatları belli oldu
Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar