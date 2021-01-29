- Başkale'de 30 yıllık yol çilesi bitti - Son Dakika

- Başkale'de 30 yıllık yol çilesi bitti

VAN - Van'ın Başkale ilçesinin Hafiziye Mahallesi'ndeki dağ yamacında bulunan 7 hane, 30 yıl sonra yola kavuştu.

Başkale ilçesine bağlı Hafiziye Mahallesi'nde yıllardır yolu olmadan yaşayan yaklaşık 7 hane, dağ yamacındaki patika yolu kullanmak zorunda kalıyordu. Mahalleden geçen 200 metrelik toprak yoldan yürüyen vatandaşlar, daha sonra 200 metrelik patika yolu da geçip evlerine gidebiliyordu. Yol yapılması için daha önce birçok kez ilgili kurumlara başvurduklarını belirten vatandaşlar, bugüne kadar sonuç alamadıklarını söyledi. Mahalle sakinleri, son yaptıkları başvuru sonucunda Başkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Dağ yamacında kayalık alanda iş makineleri ile yapılan çalışma neticesinde mahalle halkının kullanabileceği yeni bir yol yapıldı.

Ekipler, öncelikle ekskavatör yardımıyla kayalık alanda çalışma yaptı. Yapılan 4 günlük çalışma sonrası yeni yol açılırken, dere yatağına beton borular döşendi. Daha sonra greyder ile yolun stabilizesi yapılarak, araçların da rahat geçebileceği yeni bir yol yapıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Dere, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyerek, "Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimizin verdiği talimat doğrultusunda biz gereken çalışmayı başlattık. Allah'ın izniyle bu yol 2 gün içerisinde ulaşıma açılacaktır. 4 günlük bir çalışma ile yeni bir yol yaptık" ifadelerini kullandı.

Yıllardır yol çilesi çektiklerini ve kendilerine yeni yol yapıldığı için mutlu olduklarını söyleyen Ömer Demirhan ise "30 senedir bizim yolumuz yok. Kaymakamımız sesimizi duydu. Sağ olsunlar şu an ekipler bize yol yapıyor. 7 hane burada yaşıyoruz. Bizim alt yapıda yok. Ama önceliğimiz yoldu. Sağ olsunlar bize yol yapıyorlar, inşallah alt yapı da yapacaklar. Çalışmalarından dolayı belediye ekiplerimize çok teşekkür ederiz" dedi.

Belediye yetkililerine teşekkür eden Mahalle Muhtarı Vechi Ayhan da, "Hafiziye Mahallesi muhtarıyım. Bizim yolumuzu yapan belediye başkanımız ve ekiplerine mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Yıllardır yapmak istediğimiz bu yolu bu sene yaptılar. Büyük bir sorunumuz ortadan kalktı. Bu mahallemizin büyük sıkıntılarından biriydi. Defalarca dile getirdik. Bugün yolumuz yapılarak bu sorun da ortadan kalkmış oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.