- Başkale'de 30 yıllık yol çilesi bitti - Son Dakika

- Başkale'de 30 yıllık yol çilesi bitti

29.01.2021 14:16

- Başkale'de 30 yıllık yol çilesi bitti Van'ın Başkale ilçesinin Hafiziye Mahallesi'ndeki dağ yamacında bulunan 7 hane, 30 yıl sonra yola kavuştu.

- Başkale'de 30 yıllık yol çilesi bitti

VAN - Van'ın Başkale ilçesinin Hafiziye Mahallesi'ndeki dağ yamacında bulunan 7 hane, 30 yıl sonra yola kavuştu.

Başkale ilçesine bağlı Hafiziye Mahallesi'nde yıllardır yolu olmadan yaşayan yaklaşık 7 hane, dağ yamacındaki patika yolu kullanmak zorunda kalıyordu. Mahalleden geçen 200 metrelik toprak yoldan yürüyen vatandaşlar, daha sonra 200 metrelik patika yolu da geçip evlerine gidebiliyordu. Yol yapılması için daha önce birçok kez ilgili kurumlara başvurduklarını belirten vatandaşlar, bugüne kadar sonuç alamadıklarını söyledi. Mahalle sakinleri, son yaptıkları başvuru sonucunda Başkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Dağ yamacında kayalık alanda iş makineleri ile yapılan çalışma neticesinde mahalle halkının kullanabileceği yeni bir yol yapıldı.

Ekipler, öncelikle ekskavatör yardımıyla kayalık alanda çalışma yaptı. Yapılan 4 günlük çalışma sonrası yeni yol açılırken, dere yatağına beton borular döşendi. Daha sonra greyder ile yolun stabilizesi yapılarak, araçların da rahat geçebileceği yeni bir yol yapıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Dere, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyerek, "Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimizin verdiği talimat doğrultusunda biz gereken çalışmayı başlattık. Allah'ın izniyle bu yol 2 gün içerisinde ulaşıma açılacaktır. 4 günlük bir çalışma ile yeni bir yol yaptık" ifadelerini kullandı.

Yıllardır yol çilesi çektiklerini ve kendilerine yeni yol yapıldığı için mutlu olduklarını söyleyen Ömer Demirhan ise "30 senedir bizim yolumuz yok. Kaymakamımız sesimizi duydu. Sağ olsunlar şu an ekipler bize yol yapıyor. 7 hane burada yaşıyoruz. Bizim alt yapıda yok. Ama önceliğimiz yoldu. Sağ olsunlar bize yol yapıyorlar, inşallah alt yapı da yapacaklar. Çalışmalarından dolayı belediye ekiplerimize çok teşekkür ederiz" dedi.

Belediye yetkililerine teşekkür eden Mahalle Muhtarı Vechi Ayhan da, "Hafiziye Mahallesi muhtarıyım. Bizim yolumuzu yapan belediye başkanımız ve ekiplerine mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Yıllardır yapmak istediğimiz bu yolu bu sene yaptılar. Büyük bir sorunumuz ortadan kalktı. Bu mahallemizin büyük sıkıntılarından biriydi. Defalarca dile getirdik. Bugün yolumuz yapılarak bu sorun da ortadan kalkmış oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

- Başkale'de 30 yıllık yol çilesi bitti
- Başkale'de 30 yıllık yol çilesi bitti
- Başkale'de 30 yıllık yol çilesi bitti
- Başkale'de 30 yıllık yol çilesi bitti

Fen İşleri Müdürlüğü, Başkale, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Başkale'de 30 yıllık yol çilesi bitti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti Galatasaray, Jesse Sekidika'yı İttifak Holding Konyaspor'a kiraladı Rasim Ozan'dan Orhan Pamuk'la çekildiği fotoğrafa gelen eleştirilere yanıt: Çok pişmanım, sosyal medya kötülük dolu Trans birey ile genç kadın sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti! O anlar kamerada İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Bakasetas'la anlaşmaya vardı Baraj suyuna kapılan evladını arayan anne feryat etti: Su onu o kadar çok sevmiş ki vermiyor
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili net konuştu: Vatandaşlarımızın ezilmesine tahammül edemeyiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili net konuştu: Vatandaşlarımızın ezilmesine tahammül edemeyiz         
14:14
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var         
14:11
Son Dakika: Medipol Başakşehir, Okan Buruk'la yolları ayırdı Son Dakika: Medipol Başakşehir, Okan Buruk'la yolları ayırdı         
13:52
98 erkeği 'jigolo yapma' vaadiyle dolandırdılar 98 erkeği 'jigolo yapma' vaadiyle dolandırdılar         
13:30
Kandilli'den İstanbul'un 3 ilçesi için çok önemli deprem uyarısı: Anormallik yaşanıyor Kandilli'den İstanbul'un 3 ilçesi için çok önemli deprem uyarısı: Anormallik yaşanıyor         
13:03
Erol Bulut, Mesut Özil ve Pelkas'ı birlikte oynatacağı bir sistem üzerinde çalışıyor Erol Bulut, Mesut Özil ve Pelkas'ı birlikte oynatacağı bir sistem üzerinde çalışıyor         
12:43
İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL         
12:07
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor         
11:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti         
10:23
Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik         
10:22
Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım         
09:52
Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı         
09:24
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi         
08:16
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 14:44:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Başkale'de 30 yıllık yol çilesi bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei