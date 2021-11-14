Üye Girişi
Başkale'de 35 bin dekar tarım arazisi suyla buluşturulacak - Son Dakika

Başkale'de 35 bin dekar tarım arazisi suyla buluşturulacak

14.11.2021 11:21
Başkale'de 35 bin dekar tarım arazisi suyla buluşturulacak

Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale ilçesindeki 6 mahallede tamamladığı çalışmayla 35 bin dekar tarım arazisinin su ihtiyacını karşılayacak.

Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale ilçesindeki 6 mahallede tamamladığı çalışmayla 35 bin dekar tarım arazisinin su ihtiyacını karşılayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 13 ilçede tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca üç ay önce ilçenin Güroluk, Aşalan, Azıklı, Erek, Örencik ve Ortayol mahallerinde başlatılan sulama kanalı çalışmaları tamamlandı.

Yaklaşık 4,3 milyon liraya yapılan 21 kilometrelik sulama kanalıyla 35 bin dekar tarım arazisi sulanabilecek.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, yapımı tamamlanan sulama kanalı sayesinde mahallelerin 60 yıllık su sorununun giderildiğini söyledi.

Sulama kanalının çiftçileri alternatif tarıma yönlendireceğini belirten Çelikel, şunları kaydetti:

"Bölge halkı tamamlanan sulama kanalıyla tarım ve hayvancılıkta büyük gelir elde edecek. Çalışma belediyenin öz kaynaklarıyla yapıldı. Bölgenin en büyük sulama kanalı olması hasebiyle çalışmayı çok kıymetli buluyoruz. Tüm yöre halkımıza hayırlı olsun."

Azıklı Muhtarı Mevlüt Demir ise sulama kanalı sayesinde tarlalarını daha rahat sulayabileceklerini dile getirerek, "Suyu tarlaya daha rahat ulaştıracağız. Bir çiftçi olarak bundan mutluluk duyuyorum. Devletimizden, emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Sulama Kanalı, Başkale, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkale'de 35 bin dekar tarım arazisi suyla buluşturulacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

HDP'nin kapatma sonrası planı tehlikede! Eğer iddianame kabul edilirse, 451 kişiyi de siyasi yasak gelecek 11:05 HDP'nin kapatma sonrası planı tehlikede! Eğer iddianame kabul edilirse, 451 kişiyi de siyasi yasak gelecek Mısır'da akrep istilası! Fırtına etkisiyle kente sürüklendiler: 450 kişi saldırısına uğradı, ölenler var 10:36 Mısır'da akrep istilası! Fırtına etkisiyle kente sürüklendiler: 450 kişi saldırısına uğradı, ölenler var Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü 09:55 Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü
Tüm Türkiye Rıdvan Yılmaz'ı konuşuyor! İnanılmaz performansıyla mest etti 09:49 Tüm Türkiye Rıdvan Yılmaz'ı konuşuyor! İnanılmaz performansıyla mest etti Yoğun sis, kaza getirdi! Yoldan çıkan otomobil 10 takla attı: 4 yaralı 09:25 Yoğun sis, kaza getirdi! Yoldan çıkan otomobil 10 takla attı: 4 yaralı Olmaz denilen oluyor! Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılması artık mucize değil 07:28 Olmaz denilen oluyor! Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılması artık mucize değil
Cumhurbaşkanı adayı nasıl olmalı? Parlamenter sistem için bir araya gelen 6 parti iki kriteri belirledi 07:25 Cumhurbaşkanı adayı nasıl olmalı? Parlamenter sistem için bir araya gelen 6 parti iki kriteri belirledi Arka Sokaklar'ın Zeliha'sı Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisine katıldı 00:19 Arka Sokaklar'ın Zeliha'sı Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisine katıldı

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu         
11:13
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor         
10:48
A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor         
10:25
Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
09:54
Fransa'da okul kapattıran korona mutasyonu! B.1.640 kod adlı varyantın Afrika'dan geldiği sanılıyor Fransa'da okul kapattıran korona mutasyonu! B.1.640 kod adlı varyantın Afrika'dan geldiği sanılıyor         
09:29
Cemil Çiçek'ten çok net 50+1 çağrısı: İleride üstesinden gelinemeyecek sorunlar yaratır Cemil Çiçek'ten çok net 50+1 çağrısı: İleride üstesinden gelinemeyecek sorunlar yaratır         
08:36
PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü         
07:27
Bir aile yok oldu! Bunalımdaki genç, annesini ve emekli astsubay babasını tabancayla vurup intihar etti Bir aile yok oldu! Bunalımdaki genç, annesini ve emekli astsubay babasını tabancayla vurup intihar etti         
02:42
Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi         
22:52
Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı         
22:11
Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş         
15:17
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş         
15:10
İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı         
15:00
Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin         
14:04
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2021 11:27:09. #1.12#
SON DAKİKA: Başkale'de 35 bin dekar tarım arazisi suyla buluşturulacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement