Başkale'de 35 bin dekar tarım arazisi suyla buluşturulacak - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale ilçesindeki 6 mahallede tamamladığı çalışmayla 35 bin dekar tarım arazisinin su ihtiyacını karşılayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 13 ilçede tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca üç ay önce ilçenin Güroluk, Aşalan, Azıklı, Erek, Örencik ve Ortayol mahallerinde başlatılan sulama kanalı çalışmaları tamamlandı.

Yaklaşık 4,3 milyon liraya yapılan 21 kilometrelik sulama kanalıyla 35 bin dekar tarım arazisi sulanabilecek.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, yapımı tamamlanan sulama kanalı sayesinde mahallelerin 60 yıllık su sorununun giderildiğini söyledi.

Sulama kanalının çiftçileri alternatif tarıma yönlendireceğini belirten Çelikel, şunları kaydetti:

"Bölge halkı tamamlanan sulama kanalıyla tarım ve hayvancılıkta büyük gelir elde edecek. Çalışma belediyenin öz kaynaklarıyla yapıldı. Bölgenin en büyük sulama kanalı olması hasebiyle çalışmayı çok kıymetli buluyoruz. Tüm yöre halkımıza hayırlı olsun."

Azıklı Muhtarı Mevlüt Demir ise sulama kanalı sayesinde tarlalarını daha rahat sulayabileceklerini dile getirerek, "Suyu tarlaya daha rahat ulaştıracağız. Bir çiftçi olarak bundan mutluluk duyuyorum. Devletimizden, emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.