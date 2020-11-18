Başkale'de 38 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Başkale'de 38 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi
18.11.2020 09:31
VAN'ın Başkale ilçesinde yapılan operasyonda, yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 38 bin 750 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi.
VAN'ın Başkale ilçesinde yapılan operasyonda, yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 38 bin 750 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu ilçeye bağlı Esenyamaç Mahallesi Sualtı mezrasına operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin belirlediği ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen çeşitli markalarda bandrolsüz 38 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin daha önce de uyuşturucu kaçakçılığı suçundan arandıkları belirlendi.
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