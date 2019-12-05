Başkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
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Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:11 Kaynak: İHA
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Güzeldere Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir minibüste arama yapıldı. Aramada 14 kişilik minibüsle batı illerine götürülmek istenen 39 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Van Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - VAN
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