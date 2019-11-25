Son Dakika Haberleri: Başkale'de 4 bin 750 aileye kömür yardımı
Son Dakika Güncel Başkale'de 4 bin 750 aileye kömür yardımı - Son Dakika

Başkale'de 4 bin 750 aileye kömür yardımı

6 saat önce

Başkale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ilçedeki ihtiyaç sahibi 4 bin 750 aileye kömür yardımında bulundu.

Başkale'de 4 bin 750 aileye kömür yardımı, System.String[]

Başkale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ilçedeki ihtiyaç sahibi 4 bin 750 aileye kömür yardımında bulundu.

SYDV ekiplerince önceden tespit edilen ailelere, 7 bin ton kömür dağıtımı yapıldı.

Kaymakam Asım Solak, ihtiyaç sahibi ailelere kış gelmeden 1 ton 325 kilogram kömür dağıtıldığını belirterek, "Vatandaşlara imkanlar doğrultusunda ayni, nakdi, sağlık, kırtasiye ve giyim yardımları devam ediyor. Bu konuda elimizden gelen her şeyi ekibimizle yapıyoruz." dedi.

Asım Solak, Başkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kafes dövüşünde nakavt olan Sabriye Şengül, "Hırsıma yenildim" diyerek gözyaşlarına boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur Ali Babacan'ın partisinin ismi belli oldu iddiası: Akıl ve Bilim Partisi Talat Atilla, CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 18:04:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkale'de 4 bin 750 aileye kömür yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]