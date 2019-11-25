Başkale'de 4 bin 750 aileye kömür yardımı
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Başkale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ilçedeki ihtiyaç sahibi 4 bin 750 aileye kömür yardımında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:12 Kaynak: AA
Başkale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ilçedeki ihtiyaç sahibi 4 bin 750 aileye kömür yardımında bulundu.
SYDV ekiplerince önceden tespit edilen ailelere, 7 bin ton kömür dağıtımı yapıldı.
Kaymakam Asım Solak, ihtiyaç sahibi ailelere kış gelmeden 1 ton 325 kilogram kömür dağıtıldığını belirterek, "Vatandaşlara imkanlar doğrultusunda ayni, nakdi, sağlık, kırtasiye ve giyim yardımları devam ediyor. Bu konuda elimizden gelen her şeyi ekibimizle yapıyoruz." dedi.
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