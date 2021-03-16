Başkale'de 4 kilo 506 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Başkale'de 4 kilo 506 gram esrar ele geçirildi
16.03.2021 09:52
Van'ın Başkale ilçesinde poşet içerisinde kar altında gizlenmiş 4 kilo 506 gram toz esrar ele geçirildi.
Van'ın Başkale ilçesinde poşet içerisinde kar altında gizlenmiş 4 kilo 506 gram toz esrar ele geçirildi.
Başkale ilçesinde Türkiye- İran sınır hattında güvenliği sağlayan 6. Hudut Tugay Komutanlığı birlikleri, arazi arama ve tarama faaliyeti sırasında Sarısu mevkiinde kar altına gizlenmiş poşet içerisinde uyuşturucu madde buldu. Yapılan incelemelerin ardından bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, poşet içerisindeki maddenin 4 kilo 506 gram toz esrar olduğunu belirledi. Uyuşturucu maddenin kim ya da kimlere ait olduğu tespit edilmesi için olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN
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