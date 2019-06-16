Başkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Van
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:30 Kaynak: AA
'ın Başkale
ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 44 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında, Albayrak ile Atlılar mahalleleri arasındaki kırsal alanda yaya iki grubu tespit etti.
Kontrollerde Bangladeş
uyruklu 44 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Turuncu kategorideki Emine Toy ve Gri kategorideki Yılmaz Begiç etkisiz hale getirildi
Aracına zorla bindirdiği genç kıza cinsel tacizde bulunan sapık tutuklandı
Gazeteci Nevzat Bingöl'den Selahattin Demirtaş iddiası: Salı günü tahliye edilebilir
Tarla gibi sürülen caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu