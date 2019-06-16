Son Dakika Haberleri: Başkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı
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Başkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Başkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 44 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında, Albayrak ile Atlılar mahalleleri arasındaki kırsal alanda yaya iki grubu tespit etti.
Kontrollerde Bangladeş uyruklu 44 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:30 Kaynak: AA
Van, Başkale, Güncel
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