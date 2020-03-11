Başkale'de 44 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkale'de 44 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Başkale'de 44 küçükbaş hayvan telef oldu

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde 44 küçükbaş hayvan telef oldu.

Başkale'de 44 küçükbaş hayvan telef oldu, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde 44 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçenin Öncüler Mahallesi'nde yaşayan Vefa Yıldırım, ağıla giren tilkiden kaçmaya çalışan 44 koyununun telef olduğunu söyledi.

Geçimini hayvancılıkla sağladığını anlatan Yıldırım, "Sabah saatlerinde koyunlara ot vermeye gittiğimde ağıldan bir tilkinin çıktığını gördüm. İçeri girince korkunç manzarayla karşılaştım. Koyunlar telef olmuştu. Hemen yetkilileri aradım. Annelerini kaybeden kuzularım da sahipsiz kaldı. Yetkililerden yardım istiyorum." diye konuştu.

İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri de yaptıkları incelemenin ardından telef olan hayvanları kireçleyerek gömdü.

Başkale, Sabah, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan zanlılar 3 bekçiyi vurdu
Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakası, sağlık hisselerini uçurdu Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi

Son Dakika Haberleri
20:58 RTÜK'ten Halk TV'ye "MİT mensuplarının kimliklerini ifşa etmek"ten ceza
20:57 YASADIŞI BAHİS OYNATAN ŞÜPHELİLERE NEFES KESEN OPERASYON
20:55 AB Komisyonu, Yunanistan'dan şiddete karşı soruşturma bekliyor
20:54 Filistinli vekiller, Mavi-Beyaz İttifakı heyeti ile bir araya geldi
20:52 Edirne'de çalışma izni olmayan 8 kişi yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 21:00:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkale'de 44 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]