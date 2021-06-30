Son dakika haberi! Van'da 51,5 kilo eroin ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, 51,5 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında dün, Başkale ilçesi Aydemir Mahallesi Testili mevkisine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, iki çuval içerisinde 100 paket halinde 51,5 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili A.D. ve Y.E. yakalanarak gözaltına alındı.