Başkale'de 54 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Başkale'de 54 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 35 kilogram toz esrar, 17 kilogram metamfetamin ve 2 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 35 kilogram toz esrar, 17 kilogram metamfetamin ve 2 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi'nden Başkale ilçe merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bunun üzerine Başkale ilçesi Oğulveren Mahallesi Mescit mevkiinde operasyon icra edildi. Kaçakçılara yapılan müdahale sonucunda 71 paket halinde 35 kilogram toz esrar, 17 kilogram metamfetamin ve 2 litre sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı" denildi. - VAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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