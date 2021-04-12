Başkale'de 6 kilo 427 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aşağı Çaldıran Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyamac Mahallesi Körgik Deresi mevkiinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda arazide üzeri taşlarla kapatılarak gizlenmiş vaziyette 6 kilo 427 gram metamfetamin madde ele geçirildi.

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