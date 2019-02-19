Başkale'de 63 Bin Paket Kaçak Sigara İmha Edildi
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Başkale ilçesinde son bir ayda ele geçirilen 63 bin paket kaçak sigara yakılarak imha edildi.
Başkale
ilçesinde son bir ayda ele geçirilen 63 bin paket kaçak sigara yakılarak imha edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, son bir ayda Van-Başkale kara yolunda gerçekleştirdikleri uygulamalar ile düzenledikleri çeşitli operasyonlarda 63 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.
Bu sigaralar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Hafiziye Mahallesi'ndeki çöplükte yakılarak imha edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:35 Kaynak: AA
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