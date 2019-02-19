Son Dakika Haberleri: Başkale'de 63 Bin Paket Kaçak Sigara İmha Edildi

Başkale'de 63 Bin Paket Kaçak Sigara İmha Edildi

59 dakika önce

Başkale ilçesinde son bir ayda ele geçirilen 63 bin paket kaçak sigara yakılarak imha edildi.

Başkale'de 63 Bin Paket Kaçak Sigara İmha Edildi, System.String[]
Başkale ilçesinde son bir ayda ele geçirilen 63 bin paket kaçak sigara yakılarak imha edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, son bir ayda Van-Başkale kara yolunda gerçekleştirdikleri uygulamalar ile düzenledikleri çeşitli operasyonlarda 63 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Bu sigaralar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Hafiziye Mahallesi'ndeki çöplükte yakılarak imha edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:35 Kaynak: AA

Van, Başkale, Güncel
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