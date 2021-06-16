Başkale'de 66 litre asetik anhidrit ele geçirildi - Son Dakika

KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı

Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var