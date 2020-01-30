Başkale'de 69 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkale'de 69 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Başkale'de 69 kilo eroin ele geçirildi

6 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Başkale ilçesinde 69 kilo eroin ele geçirildi.

Başkale'de 69 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Başkale ilçesinde 69 kilo eroin ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Başkale ilçesi Atlılar Mahallesi'nde şüpheli bir şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Atlılar Mahallesi'nde şüpheliye ait ahırda narkotik madde arama köpeği ile yapılan aramada, bidon içerisinde yeraltına gizlenmiş 134 paket halinde 69 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. - VAN

Başkale, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:53 Kaynak: İHA
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