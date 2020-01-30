Başkale'de 69 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Başkale'de 69 kilo eroin ele geçirildi

12 dakika önce

VAN Başkale ilçesinde jandarma ekiplerinin bir ahırda yaptığı aramada 69 kilo eroin ele geçirildi.

Başkale'de 69 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]

VAN Başkale ilçesinde jandarma ekiplerinin bir ahırda yaptığı aramada 69 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Başkale ilçesi Atlılar Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Atlılar köyünde ev sahibine ait ahırda uyuşturucu arama köpeği ile yaptıkları aramalarda bidon içerisine konularak toprağa gizlenmiş 134 paket halinde 69 kilo eroin ele geçirilildi. Uyuşturucu ile ilgili ev sahibi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.


Jandarma, Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:07 Kaynak: DHA
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