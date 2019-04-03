Son Dakika Haberleri: Başkale'de 72 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Başkale'de 72 Düzensiz Göçmen Yakalandı

38 dakika önce

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 72 düzensiz göçmen yakalandı.

Başkale'de 72 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 72 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Albayrak mevkisinde yaya grubu durdurdu.

Kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 72 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerince yiyecek ikramında bulunulan düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:16 Kaynak: AA

Jandarma, Van, Başkale, Güncel
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