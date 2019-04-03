Son Dakika Haberleri: Başkale'de 72 Kaçak Göçmen Yakalandı

Başkale'de 72 Kaçak Göçmen Yakalandı

40 dakika önce

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 72 kaçak göçmen yakalandı.

Başkale'de 72 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 72 kaçak göçmen yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, Albayrak mevkiinde yapılan devriye görevi esnasında Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 72 düzensiz göçmen yakaladı. İlçe Jandarma Komutanlığınca yiyecek ve içecek ikramında bulunulan göçmenler, İlçe Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:21 Kaynak: İHA

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