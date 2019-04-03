Başkale'de 72 Kaçak Göçmen Yakalandı
39 dakika önce
VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 72 kaçak göçmen yakalandı.
VAN (İHA) – Van
'ın Başkale
ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 72 kaçak göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, Albayrak mevkiinde yapılan devriye görevi esnasında Afganistan
, Pakistan
ve Bangladeş
uyruklu 72 düzensiz göçmen yakaladı. İlçe Jandarma Komutanlığınca yiyecek ve içecek ikramında bulunulan göçmenler, İlçe Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:22 Kaynak: İHA
MHP'li Başkan Selahattin Şerbetçi, Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
Muhtar Seçildi, Mazbatasını Alamadan Öldü
Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldıran Kadın Güvenlik Kamerasına Yansıdı
4 Gündür Kayıp Olan İstanbullu Gencin Ailesi, Tekirdağ'da Aramaya Çıktı