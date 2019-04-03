Başkale'de 72 Kaçak Göçmen Yakalandı
2 saat önce
VAN'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 72 göçmen, jandarmanın devriye görevi sırasında yakalandı.
VAN'ın Başkale
ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan
, Pakistan
ve Bangladeş uyruklu 72 göçmen, jandarmanın devriye görevi sırasında yakalandı.
Başkale ilçesinde, Bebleşin Jandarma
Karakol Komutanlığı ekipleri, Başkale- Van
karayolunda denetim yaparken, Albayrak Mahallesi'nde kalabalık bir grubun yürüdüğünü fark etti. Bölgeye giden ekipler, yaptıkları kimlik kontrolünde gruptakilerin, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu göçmenler olduğunu belirledi. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 72 kaçak göçmene yiyecek ikram edildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
- Van
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:23 Kaynak: DHA
MHP'li Başkan Selahattin Şerbetçi, Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
Son Dakika! Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım: Seçimin Patronu YSK'dır, İmamoğlu Bunu Bilmeli
Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek
Ankara'da 11 İlçede Yeniden Oy Sayımı Yapılıyor