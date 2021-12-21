Başkale'de 77 yerleşim yerinin yolu kapandı, okullar tatil edildi - Son Dakika

Başkale'de 77 yerleşim yerinin yolu kapanandı okullar tatil edildi

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 77 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, eğitim öğretime ise bir gün ara verildi.

Başkale'de etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. 2 bin 400 rakımlı Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Başkale ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Başkale'de dün gece etkili olan kar yağışı sonrası 77 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, ilçede tüm okullarda bir gün eğitim öğretime ara verildi.

Vatandaşlar güne kar ile uyanırken, okulların tatil olduğundan haberleri olmayan bazı öğrenciler ise okula giderek tatil haberi alıp evlerine geri döndü.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, sabahın ilk ışıklarından itibaren kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için ilçe merkezinde ana arterlerde kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

İlçede iş yerini açan Erkan Aydın ise kar yağışının devam ettiğini belirterek, "Kar yağışından dolayı okullar bugün tatil oldu. Biz de dükkanlarımızı açtık. Dükkanlarımızın önünü temizliyoruz. Zaten Başkale Türkiye'nin en çok kar yağan soğuk ilçesidir." şeklinde konuştu.