Başkale'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Hafıziye Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Hayat Fidan'ı ziyaret ederek gününü kutladı, hediye takdim etti.

Belediye tarafından da Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulunda konferans düzenlendi.

Konferansa katılan Kaymakam Solak'ın eşi Esra Solak, kadınların gününü kutladı.

Psikolog Şenay Uçun Çetin ve belediyede görevli sosyolog Sezgin Sadak Baynal, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Ardından Halk Eğitim Merkezi'ndeki müzik öğretmenleri tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hafize Selimoğlu, katılımcılara karanfil dağıttı.