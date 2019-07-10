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Başkale'de 94 düzensiz göçmen yakalandı

25 dakika önce

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 94 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma, Başkale, Van, Güncel
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 94 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin Jandarma Karakolu ekipleri, devriye sırasında Albayrak ve Atlılar Mahallesi yakınlarında 2 grubu durdurdu.
Kontrollerde, 20'si kadın, 21'i çocuk 94 Bangladeş ve Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Başkale'de 94 düzensiz göçmen yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:54 Kaynak: AA
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