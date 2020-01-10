Başkale'de "aile içi eğitim" semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkale'de 'aile içi eğitim' semineri - Son Dakika

Başkale'de "aile içi eğitim" semineri

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde "aile içi eğitim" semineri düzenlendi.

Başkale'de

Van'ın Başkale ilçesinde "aile içi eğitim" semineri düzenlendi.

Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen programda, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Sosyolog Fatma Aslan, mahremiyet, çocukların gelişim dönemleri, ailelerin bu süreçte dikkat etmeleri gereken hususlar ve mahremiyet eğitiminin önemiyle ilgili bilgiler aktardı.

Programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın eşi Esra Solak, Aile ve Destek Merkezi kursiyerleri ve vatandaşlar katıldı.

Tepebaşı, Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı
Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı Gaziantep Valisi: Türkiye'deki en çirkin valilik binası bizim

Son Dakika Haberleri
17:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı - Son Dakika
17:01 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI - Son Dakika
17:01 Polis memuru çifte nikah masasında kelepçe takıldı - Son Dakika
17:00 3 balıkçıyı kurtaran kaptan konuştu - Son Dakika
16:58 Başkan Altay, Karayolları Camisi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
15:25 Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Son Dakika
13:58 Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 17:06:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkale'de "aile içi eğitim" semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]