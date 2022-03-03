Başkale'de araçlar kara gömüldü, okullar tatil edildi - Son Dakika
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Başkale'de araçlar kara gömüldü, okullar tatil edildi

03.03.2022 23:41

Başkale'de araçlar kara gömüldü, okullar tatil edildi Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edilirken, ilçede park halindeki araçların ise kara gömüldüğü görüldü.

Başkale'de araçlar kara gömüldü, okullar tatil edildi

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edilirken, ilçede park halindeki araçların ise kara gömüldüğü görüldü.

Meteorolojinin uyarılarından ardından ilçede kar yağışı yeniden başlarken, park halindeki araçlar kar altında kaldı. Başkale Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ilçede eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle 4 Mart 2022 Cuma (yarın) ilçemiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim (Lise, Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) 1 gün tatil edilmiştir" denildi.

Van Büyükşehir Belediyesi Başkale Yol Bakım ve Onarım Dairesi'nden alınan bilgilere göre 69 yerleşim yerinin ulaşıma kapadığı belirtildi. Yoğun kar yağışının hakim olduğu Başkale'de yol açma çalışmaları aralıksız devam eden Başkale'de Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi ekipleri caddelerde küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Başkale'de araçlar kara gömüldü, okullar tatil edildi
Başkale'de araçlar kara gömüldü, okullar tatil edildi
Başkale'de araçlar kara gömüldü, okullar tatil edildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkale'de araçlar kara gömüldü, okullar tatil edildi - Son Dakika


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