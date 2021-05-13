Başkale'de arazide eroin, silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince yapılan arazi arama-tarama faaliyeti sırasında toprağa gömülü eroin, silah ve mühimmat ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale'ye bağlı Bölekli Mahallesi kırsalında arazide arama-tarama çalışmaları yaptı. Ekipler taşların arasına gizlenmiş toprağa gömülü 3 kilo 835 gram eroin ile 1 Kalaşnikof piyade tüfeği ile şarjörü, 24 Kalaşnikof piyade tüfeğine ait 7.62 mm çapında mühimmat ve 32 Bixi makineli tüfeğe ait mühimmat ele geçirildi. Eroin ve diğer mühimmatlara el konulurken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor.