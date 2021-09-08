Başkale'de araziye gizlenen uyuşturucuları 'Togo' buldu - Son Dakika

Başkale ilçesi Sallıdere Mahallesi Liskan mevkisinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazi arama- tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Narkotik köpeği 'Togo'nun da kullanıldığı aramalarda; araziye gizlenen 2 çuval içinde 51 kilo 948 gram eroin, 1 kilo 695 gram esrar ve 627 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturuculara el koyulurken, Başkale Cumhuriyet Savcılığı 'nca soruşturma başlatıldı.

VAN'da, jandarmanın narkotik köpeği 'Togo' ile düzenlediği operasyonda; araziye gizlenen 51 kilo 948 gram eroin, 1 kilo 695 gram esrar ve 627 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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