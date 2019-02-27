Başkale'de Araziye Gömülü 12 Büyük Tüp Ele Geçirildi
2 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinde saldırılarda kullanılmak üzere araziye gömülmüş vaziyette 12 adet büyük tüp ele geçirildi.
Van
'ın Başkale
ilçesinde saldırılarda kullanılmak üzere araziye gömülmüş vaziyette 12 adet büyük tüp ele geçirildi.
Van İl Jandarma
Komutanlığınca; 26 Şubat 2019 tarihinde Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Tuluklu mezrası kırsalında 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sabri Eyreler Operasyonu' icra edildi. Operasyonda, PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından önümüzdeki dönemde el yapımı patlayıcı saldırılarda kullanılmak üzere araziye gömülmüş vaziyette 12 adet büyük tüp ele geçirilerek yerinde imha edildi.
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:38 Kaynak: İHA
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