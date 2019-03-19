Başkale'de "Aslan Müzikali" Sahnelendi
40 dakika önce
Başkale ilçesinde, TRT Çocuk ekranlarının sevilen yapımı "Aslan Müzikali" minik izleyicileriyle buluştu.
Başkale
ilçesinde, TRT Çocuk ekranlarının sevilen yapımı "Aslan Müzikali" minik izleyicileriyle buluştu.
YBO Konferans Salonu'nda düzenlenen gösteriye çocuklar yoğun ilgi gösterdi. İçişleri Bakanlığı
, TRT ve Başkale Kaymakamlığı ile Belediyesi işbirliğinde sahnelenen gösteri beğeni topladı.
Belediyenin çocuklara yönelik sosyal ve kültürel etkinliklere devam edeceği bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:42 Kaynak: AA
Dereye Düşen Kardeşini Kurtarmak İçin Suya Atlayan, 12 Yaşındaki Hediye Konuştu: Elimden Kayıp Gitti
Bursa'da Dehşet Anları! Çocuk Sürücü Ganyan Bayiine Böyle Daldı
Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı
40 Kalemde 60 Milyar Liralık Sosyal Yardım Geliyor