Son Dakika Haberleri: Başkale'de "Aslan Müzikali" Sahnelendi

Başkale'de "Aslan Müzikali" Sahnelendi

40 dakika önce

Başkale ilçesinde, TRT Çocuk ekranlarının sevilen yapımı "Aslan Müzikali" minik izleyicileriyle buluştu.

Başkale'de
Başkale ilçesinde, TRT Çocuk ekranlarının sevilen yapımı "Aslan Müzikali" minik izleyicileriyle buluştu.

YBO Konferans Salonu'nda düzenlenen gösteriye çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

İçişleri Bakanlığı, TRT ve Başkale Kaymakamlığı ile Belediyesi işbirliğinde sahnelenen gösteri beğeni topladı.

Belediyenin çocuklara yönelik sosyal ve kültürel etkinliklere devam edeceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:42 Kaynak: AA

Başkale, Güncel
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