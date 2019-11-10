Başkale'de Atatürk'ü anma töreni

Van'ın Başkale ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.



Çarşı merkezinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Saat 09.05'te ise siren sesi eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Anma programı daha sonra Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulunun konferans salonunda devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından hazırlanan sinevizyon gösterisi ile devam eden program, resim- şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilmesiyle son buldu.



Anma programına Kaymakam Asım Solak, Garnizon Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul, Belediye Başkan Vekili Musa Kaya, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, kamu kurum amirleri ve öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - VAN