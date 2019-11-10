Son Dakika Haberleri: Başkale'de Atatürk'ü anma töreni
Son Dakika Güncel Başkale'de Atatürk'ü anma töreni

Başkale'de Atatürk'ü anma töreni

7 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Başkale'de Atatürk'ü anma töreni, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.


Çarşı merkezinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Saat 09.05'te ise siren sesi eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Anma programı daha sonra Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulunun konferans salonunda devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından hazırlanan sinevizyon gösterisi ile devam eden program, resim- şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilmesiyle son buldu.


Anma programına Kaymakam Asım Solak, Garnizon Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul, Belediye Başkan Vekili Musa Kaya, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, kamu kurum amirleri ve öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - VAN

Mustafa Kemal Atatürk, Başkale, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı
Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu Güney Kore'de televizyon sunucusu Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 19:35:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkale'de Atatürk'ü anma töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]