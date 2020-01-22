Başkale'de bağımlılıkla mücadele toplantısı - Son Dakika
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Başkale'de bağımlılıkla mücadele toplantısı

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde, Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Başkale'de bağımlılıkla mücadele toplantısı, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde, Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak başkanlığında yapılan toplantıda, ilçede yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Solak, çocukları her türlü bağımlılıktan korumak için gerekli tedbirleri almaya devam edeceklerini söyledi.

Kurumların yapılan çalışmalar hakkında sunum yaptığı toplantı, alınması gereken önlemler konusunda fikir alış verişinde bulunulmasıyla devam etti.

Asım Solak, Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:52 Kaynak: AA
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