Son Dakika Haberleri: Başkale'de Baharda Kar Temizliği

Başkale'de Baharda Kar Temizliği

1 saat önce

VAN Başkale'de, belediye ekipleri, mart ayında, 2 gündür aralıksız etkili olan yağış nedeniyle biriken yoğun karı ilçe dışına çıkarmak için çalışmalara başladı.

Başkale'de Baharda Kar Temizliği, System.String[]
VAN  Başkale'de, belediye ekipleri, mart ayında, 2 gündür aralıksız etkili olan yağış nedeniyle biriken yoğun karı ilçe dışına çıkarmak için çalışmalara başladı. 

Başkale Belediyesi ekiplerince ilçede kar temizleme çalışması başlatıldı. Mart ayı biterken, 2 gündür aralıksız etkili olan yağış nedeniyle biriken yoğun karın ilçeden çıkarılması için geç saatlere kadar çalışma yapıldı. Belediye ekipleri, ulaşım sorunu olmaması için ilçedeki 4 mahallenin ana yolları ile sokaklarını kardan temizledi. Ekipler, çarşı merkezindeki karı toplayarak, ilçe dışına çıkaracaklarını belirtti.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:53 Kaynak: DHA

Van, Başkale, Güncel
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