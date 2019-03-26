Başkale'de Baharda Kar Temizliği

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Van-Hakkari Karayolunda Çığ Düştü! Olay Yerine Kurtarma Ekipleri Sevk Edildi

TRT'de Programa Başlayan Alişan'ın Ne Kadar Kazanacağı Belli Oldu!