Son Dakika Haberleri: Başkale'de Barakalar Kaldırıldı

Başkale'de Barakalar Kaldırıldı

1 saat önce

Başkale Belediyesi tarafından ilçede baraka şeklindeki dükkanlar kaldırıldı.

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Başkale Belediyesi tarafından ilçede baraka şeklindeki dükkanlar kaldırıldı.

Belediye tarafından ilçe merkezinde başlatılan değişim ve dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Kent merkezinin yeniden dizayn edilmesi çalışmaları kapsamında baraka ve metruk yapılar kaldırıldı.

Belediyenin ilçe merkezinde inşa ettiği 22 dükkan iş yeri sahiplerine teslim edildi.

İlçenin modern görünüme kavuşması için çalışmaların devam edeceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:50 Kaynak: AA

Başkale, Güncel
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