Başkale'de 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi - Son Dakika
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Başkale'de 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi

30.04.2022 14:08

Başkale'de 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi Van'ın Başkale ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesinde trafik tedbirleri kapsamında emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

Başkale'de 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesinde trafik tedbirleri kapsamında emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulamasına katılan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Bahadır Helli, sürücüleri bilgilendirirken, jandarma ekipleri de Van Hakkari Karayolunda oluşturulan noktalarda dron uçurarak denetim yaptı. Havadan alınan görüntülerde trafik ihlali yaptığı belirlenen sürücüleri durduran ekipler, sürücülere uyarılarda bulundu. Araçlarda bulunan çocuklarla da yakından ilgilenen Kaymakam Solak, onlara bilgilendirme broşürü verip, oyuncak hediye etti.

Başkale'de 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi
Başkale'de 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi
Başkale'de 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi
Başkale'de 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi
Başkale'de 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi
Başkale'de 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi
Başkale'de 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi
Başkale'de 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi
Başkale'de 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkale'de 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkale'de 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi - Son Dakika
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